Глава Минфина Германии сообщил об отказе пополнять бюджет ЕС

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не видит возможностей для дополнительных платежей в бюджет Евросоюза, сократившегося из-за поддержки Украины. Он объяснил, что бюджет ФРГ также столкнулся с вынужденными сокращениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben, Reuters Фото: Nadja Wohlleben, Reuters

«Ввиду необходимых сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза»,— сказал господин Линднер в преддверии встречи министров финансов ЕС в Люксембурге, его слова приводит Die Welt.

По данным Еврокомиссии, которые приводит газета, долгосрочный бюджет на 2021-2027 годы «был использован по максимуму» из-за высоких затрат на поддержку Украины. Кристиан Линднер заявил, что Еврокомиссия потребует дополнительных средств в ходе пересмотра бюджета, однако Берлин на это пойти не может. По итогам 2022 года дефицит бюджета Германии составил €127,3 млрд.

Бюджет ЕС в объеме $2 трлн был согласован в 2020 году. В январе 2023 года вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что многие резервы оказались использованы в первые годы, в связи с чем ЕС необходимо пополнить бюджет за счет дополнительных взносов. С начала специальной военной операции ЕС передал Украине более €49 млрд финансовой помощи.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян