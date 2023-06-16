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Коммерсантъ FM
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«Еще один отель в списке — Sunset Reef на Сент-Китс»

Анна Минакова — о перечне Conde Nast Traveller

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает рассказ о лучших пляжных отелях 2023 года.

Фото: cntraveler.com

Фото: cntraveler.com

В преддверии пляжного сезона мне вспомнилась одна история из Майами-Бич. Мы отдыхали в Hilton, и между нашими с подругой лежаками на пляже каждый день укладывался на полотенце старичок. Остальные лежаки были пусты. «Простите,— разводили руками сотрудники отеля, — ничего не можем сделать, пляж общественный. Вот на лежак дедушку не пустим, а на песке может лежать сколько угодно».

Такая вот пляжная история. И, как обещала, продолжаю рассказывать о лучших пляжных отелях 2023 по версии Conde Nast Traveller.

Cambridge Beaches Resort & Spa на Бермудах отметили как легендарный — курорту исполнилось 100 лет. Но, стоит заметить, он очень современный, последнюю реновацию закончили совсем недавно.

Греческий W Costa Navarino в оливковой роще повторяет в дизайне типичную для Греции прибрежную деревеньку, но только с огромным бассейном и диджей-сетами.

Еще один отель в списке — Sunset Reef на Сент-Китс всего в 10 минутах езды от аэропорта, но в очень тихом месте на холме. Как пишут эксперты Conde Nast Traveler, в самом отеле тоже можно уединиться, а если хочется пообщаться с другими постояльцами, надо просто спуститься в небольшой пляжный бар. А как иначе, это неотъемлемая часть пляжного отдыха.

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