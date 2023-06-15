Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о пляжных гостиницах, которые вошли в рейтинг.

Недавно я решила провести выходные с семьей в отеле Rayavadee в тайской провинции Краби. Прекрасный пятизвездный отель с отличным сервисом, красивыми виллами, вкусными ресторанами и так далее. Но главное тут, пожалуй, — местоположение. Три невероятно красивых пляжа и драматичные скалы с гротами... Когда вечером нас привезли на частной лодке отеля и мы вышли на один из пустынных пляжей, я была просто в восторге.

А вот на следующее утро, подходя к ресторану, в котором проходил завтрак, я была несколько удивлена, услышав шум с того самого пляжа. На него большими группами на лодках подвозили туристов, которые организованной толпой шли вдоль забора отеля к гротам и скалам. Между двумя из пляжей во время прилива пройти можно только по территории отеля, а это, слава богу, запрещено, но самые упорные поднимают сумки повыше и идут вброд. Но даже несмотря на это, у меня остались самые прекрасные воспоминания и желание вернуться сюда снова.

Этой забавной историей — туристу на заметку — я решила предварить список самых лучших пляжных отелей 2023 года, по версии Conde Nast Traveler. Весь список рекомендую изучить самостоятельно, я расскажу только о первых в нем позициях. Но помните — что пляжи эти могут оказаться доступными не только для гостей отеля.

Итак, Cond Nast рекомендует Regent Phu Quoc в Таиланде. Отметили его за красоту вилл и лагуны, в которой они расположены, а также за наличие полноценной кухни в большинстве номеров. Мексиканский Casa Chabl отметили за возможность ощутить покой и уединение: в отеле всего 10 номеров, а добираться до него надо на маленькой лодке сквозь мангровые заросли. Еще один мексиканский отель в списке — Rancho Pescadero, входящий в Unbound Collection by Hyatt. Его отметили за экологическую и этическую ответственность: так, отель реализовал программу высадки растений, перемещениях во время строительства и реконструкции, а также социальную программу строительства жилья для сотрудников. О других отелях из списка рассажу в следующем «Стиле».