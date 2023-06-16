Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых дорогих наградах, проданных на аукционах, в том числе об ордене Святого апостола Андрея Первозванного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российские ордена однозначно занимают высшие места в иерархии самих дорогих предметов мировой фалеристики (так обычно именуется собирательство орденов, медалей и знаков). Тому есть логичное объяснение: у нас они всегда были крайне изощренными в исполнении — с применением массы разнообразных драгоценных камней. Плюс орденов и медалей в РФ всегда было много.

Кроме того, в так называемые жирные нулевые годы, когда отечественные капиталы росли как на дрожжах, российские коллекционеры не жалели денег на мировых аукционах на покупку красивых и исторически достойных предметов из списка русского орденского Капитула. Тогда и были поставлены главные рекорды.

Самым дорогим из российских на сегодня является орден Святого апостола Андрея Первозванного. Вернее, орденская звезда, поскольку весь комплект состоял из звезды, усеянной бриллиантами, с девизом «За веру и верность»; орденского знака в виде косого креста голубого цвета, на котором изображена фигура распятого святого Андрея; золотой фигурной цепи с медальонами.

Так вот, рекорд поставила звезда. В 2008 году на Sotheby's она ушла за $5,4 млн. Звезда имела отличный провенанс, то есть происхождение, так как ее создали на рубеже XVIII-XIX веков, а в 1809 году пожаловали принцу Георгу Ольденбургскому в честь его женитьбы на одной из великих княжон. Между прочим, как сейчас помню, купил тогда эту звезду кто-то из российских коллекционеров и даже обещал вернуть ее на родину. Правда, с тех пор я об ордене не слышал.

На том же аукционе второе место в рейтинге занял полный комплект ордена Андрея Первозванного 1908-1917 годов. Тут были и знак на цепи, и звезда. Он ушел за $3,4 млн. Вторая по ценности награда Российской империи была женской. Это орден Святой Екатерины, посвященный супруге Петра I. Он же стал и вторым по общей аукционной ценности. В 2016 году на торгах Sincona в Цюрихе за $1,8 млн продали орденскую бриллиантовую звезду. Ее изготовил в фирме Фаберже мастер Альфред Тилеман.