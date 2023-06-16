В Крыму опровергли заявления о заражении воды после разрушения Каховской ГЭС

Информация о заражении питьевой воды в Крыму опасными патогенами, распространяемая на Украине, не соответствует действительности, сообщили «Ъ» в минздраве республики. По данным чиновников, специалисты крымского Роспотребнадзора регулярно проводят ее исследования, на данный момент не выявлено никаких отклонений от нормы.

В крымском минздраве также подчеркнули, что все документы по поводу качества воды, которые распространяют украинские Telegram-каналы якобы от имени министерства, являются фейком.

Каховскую ГЭС разрушили 6 июня. По сообщениям местных властей, в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков почти полностью затопило. После этого в Крыму заявили, что в Северо-Крымском канале накоплено около 40 млн кубометров воды, а водохранилища наполнены примерно на 80% — более 280 млн кубометров воды.

По словам главы региона Сергея Аксенова, российские специалисты прорабатывают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.

Александр Дремлюгин, Симферополь