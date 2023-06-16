В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов №№ 54, 054, 60

В Екатеринбурге с 17 по 21 июня будут изменены автобусные маршруты № 54, 054 и 60 из-за ограничений движения по улице Комсомольской и закрытия движения транспорта по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую. Об этом сообщили на сайте мэрии.

При движении от остановки «Синие Камни» автобусы поедут по улице Анны Бычковой, Сибирскому тракту (дублеру), Егоршинскому подходу, Малышева и далее по маршруту. На время ограничений транспорт не будет высаживать и принимать пассажиров на остановках «Уралобувь» и «Мира», но будут останавливаться на пунктах «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица».

Закрытие движения по съезду Егоршинского подхода, а также ограничение движения на ул. Комсомольской связано со строительством транспортной развязки около концерна «Калина». Также летом в Екатеринбурге из-за строительства трамвайной линии в Академический район с 17 июня по 10 августа будут перекрыты три участка: нечетная сторона от ул. Серафимы Дерябиной, 43 до ул. Волгоградской, 189ж; от ул. Зоологической, 2 до до ул. Серафимы Дерябиной; по дублеру ул. Серафимы Дерябиной от дома №30 до №30б.

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