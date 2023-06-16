В Ярославской области началось выдвижение кандидатов в областную думу

В Ярославской области 16 июня начинается выдвижение кандидатов в депутаты областной думы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

14 июня облизбирком принял постановление о назначении выборов депутатов на 8-10 сентября. Сегодня стартует первый этап кампании — выдвижение кандидатов. Выдвинуться могут как представители политических партий, так и граждане, не имеющие отношения к партийным объединениям. Шесть политических партий не будут собирать подписи ярославцев для участия в выборах. Это пять парламентских партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди», а также «Коммунисты России», которые имеют своего представителя в действующем созыве областной думы.

Первыми со списком кандидатов в депутаты определятся в региональном отделении всероссийской политической партии «За справедливость». Конференция реготделения партии пройдет уже сегодня 16 июня. Остальные партии точные даты конференций в облизбирком пока не представили. Предварительно известно, что «Единая Россия» планирует провести выдвижение в конце июня, а «Справедливая Россия» — в начале июля.

Этап выдвижения кандидатов в депутаты Ярославской областной думы завершится 16 июля. Агитационный период в СМИ стартует с 12 августа и продлиться до 0:00 8 сентября. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в 8 созыве думы будет 46 депутатов, из них 34 изберут в одномандатных округах и 12 — по партийным спискам.

Андрей Иванов