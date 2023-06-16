FT: ведущие банки США могут сократить до 11 тыс. рабочих мест

По подсчетам Financial Times, объем сокращений персонала в крупнейших банках США в 2023 году может достичь 11 тыс. человек. О планах сократить 5 тыс. человек накануне уже объявила Citigroup. Сокращения коснутся технического персонала, подразделений по торговле на рынках и по банковским операциям.

Ранее о планах сокращений нескольких тысяч сотрудников говорили такие банки, как Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Эксперты называют две основные причины сокращений на Уолл-стрит. Во время пандемии, когда банковский рынок испытал заметный подъем активности, банки наняли много новых работников, от которых теперь начинают избавляться. В начале года общее число сотрудников в пяти ведущих финансовых корпорациях США — JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup — составляло 880 тыс. по всему миру, это на 100 тыс. больше, чем в начале 2020 года.

Еще одной причиной стало развитие технологий, позволяющих автоматизировать часть технических функций, сократив, таким образом, издержки на персонал. «Мы сокращаем часть персонала, поскольку используем новые технологии, позволяющие быстрее делать то, что сейчас мы делаем вручную»,— отметил финансовый директор Citigroup Марк Мэйсон в начале недели.

Евгений Хвостик