Mercedes-Benz представил ретро-концепт Vision One-Eleven

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт-кар Vision One-Eleven, который стал продолжением серии прототипов C111 периода 1960-70-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercedes-Benz Vision One-Eleven Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision One-Eleven Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision One-Eleven Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 4 Mercedes-Benz Vision One-Eleven Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision One-Eleven Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vision One-Eleven Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Новинка стала современной интерпретацией модели Mercedes-Benz C111 второго поколения, которая появилась в начале 1970-х. Автомобиль выполнен в стилистике One-Bow, перекликающейся с классическим прототипом — машина сохранила фирменный оранжевый цвет кузова, оттенок которого меняется в зависимости от освещения, осталось узнаваемое оформление передней и задней частей кузова, но теперь там расположены пиксельные экраны с изменяемым оформлением. Колесные диски получили дизайн в стиле обмотки статора электромотора, что указывает на тип силовой установки.

Интерьер отличается ярким оформлением — для отделки использованы оранжевая кожа, белая синтетическая ткань и полированный алюминий. Мультифункциональный руль дополнен цифровой панелью приборов и пиксельным экраном на всю ширину передней панели. Функциональность расширяют очки дополненной реальности Magic Leap 2, которые могут носить водитель и пассажир.

Оригинальные прототипы C111 оснащались бензиновыми и дизельными моторами, а также роторно-поршневым двигателем, а современный Vision One-Eleven получил электрическую силовую установку. Концепт-кар оснащен двумя тяговыми электромоторами нового поколения с осевым магнитным потоком британской фирмы Yasa. Такие агрегаты компактнее и легче существующих электродвигателей. Заявлено, что прототип имеет аккумулятор нового поколения с цилиндрическими ячейками и развитой системой жидкостного охлаждения.

Серийным Mercedes-Benz Vision One-Eleven не станет, но ряд дизайнерских и технических решений будет реализован в грядущих серийных моделях марки.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK