Зампредом Нижегородского районного суда назначена Екатерина Андрианова

По кадровому указу президента о назначении федеральных судей заместителем председателя Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода назначен судья из Дзержинска Екатерина Андрианова. В Дзержинском городском суде она рассматривала ряд резонансных уголовных дел и выносила приговоры чиновникам администрации Максиму Рабину и Александру Платонову, бывшему начальнику отдела ФССП Дзержинска Веронике Гариновой, обвиняемой в получении взятки, нижегородским врачам-флебологам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также пополнил свой состав Нижегородский областной суд – его судьями были назначены Оксана Маркина и Оксана Кладницкая из Нижегородского и Советского районных судов.

Иван Сергеев