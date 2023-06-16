Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Зампредом Нижегородского районного суда назначена Екатерина Андрианова

По кадровому указу президента о назначении федеральных судей заместителем председателя Нижегородского райсуда Нижнего Новгорода назначен судья из Дзержинска Екатерина Андрианова. В Дзержинском городском суде она рассматривала ряд резонансных уголовных дел и выносила приговоры чиновникам администрации Максиму Рабину и Александру Платонову, бывшему начальнику отдела ФССП Дзержинска Веронике Гариновой, обвиняемой в получении взятки, нижегородским врачам-флебологам.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также пополнил свой состав Нижегородский областной суд – его судьями были назначены Оксана Маркина и Оксана Кладницкая из Нижегородского и Советского районных судов.

Иван Сергеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...