Студентов СПбГУ, поддержавших уволенного Михаила Белоусова, отчислили после этической комиссии

СПбГУ издал приказы об отчислении семи студентов исторического факультета. Об этом студенты узнали от замначальника управления по работе с молодежью Вадима Федорова, узнал правозащитный проект «Молния».

По версии университета, учащиеся нарушили «обязанности, предусмотренные локальными актами СПбГУ». Юристы «Молнии» будут защищать интересы отчисленных в суде.

Ранее комиссия по этике СПбГУ рекомендовала отчислить десять студентов Института истории, которых посчитали причастными к конфликту с экс-доцентом вуза Михаилом Белоусовым, в чьих соцсетях были замечены высказывания против СВО. Ранее его обвиняли в том, что педагог осенью 2022 года публично дискредитировал российскую армию во время лекции.

Комиссия признала высказывания студентов «несовместимыми со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета».

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