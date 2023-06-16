В центре Ярославля забор стал арт-объектом

В Ярославле вокруг Ротонды, где проводится реставрация, появилось новое ограждение с арт-галереей. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Сейчас проводится реставрация Ротонды, ей вернут исторический облик, а также заменят кровельное покрытие, оконные и дверные блоки, отреставрируют фасад и отремонтируют интерьер.

Для безопасного проведения работ был установлен строительный забор, на нем размещены исторические фотографии Ротонды и информация о здании и его архитекторе Петре Панькове. Дизайн ограждения был отдельно разработан «Агентством по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

Алла Чижова