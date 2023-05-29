В Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП с тремя пострадавшими

ДТП с пострадавшими произошло в Самаре в понедельник утром. Происшествие случилось в 5:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Мужчина 1999 года рождения за рулем автомобиля Peugeot ехал от Студенческого переулка в сторону ул. Вилоновская и врезался в стоящую машину. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы водитель и два пассажира иномарки.

Полицейские оградили место аварии и организовали движение. Проводится осмотр места ДТП. Устанавливаются свидетели происшествия.

Ранее в Самаре в пути загорелся трамвай. Из-за этого движение на участке было приостановлено почти на три часа.

Георгий Портнов