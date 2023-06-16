Роман Старовойт: к ночному пожару в Курском районе мог быть причастен украинский беспилотник

К пожару на территории крупного производителя одеял и подушек с разными наполнителями «Бел-Поль» в Курском районе Курской области мог быть причастен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника»,— написал глава региона.

Он также сказал, что предприятию будет оказана «вся необходимая поддержка»: «Важно оперативно провести экспертизу, оценить ущерб и включить предприятие в специальный реестр».

Сообщение о загорании в складском помещении в Курском районе поступило в МЧС сегодня в 02:29, к 04:49 открытое горение было ликвидировано. В настоящий момент, по данным господина Старовойта, ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий.

Мария Старикова

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