HeadHunter: средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области сократилась

Размер средней предлагаемой зарплаты в Нижегородской области к июню сократился до 48,4 тыс. руб., подсчитали аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter. Это на 3,4% меньше по сравнению с началом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Самые высокие зарплаты в регионе предлагают высшему и среднему менеджменту – 90,2 тыс. руб. На втором месте — специалисты в области стратегии, инвестиций и консалтинга (78,6 тыс. руб.), на третьем — в области добычи сырья (73,6 тыс. руб.).

Меньше всего нижегородские работодатели готовы платить бухгалтерам (33,9 тыс. руб.), специалистам безопасности (33,8 тыс. руб.) и менеджерам по продажам (31,8 тыс. руб.).

По ПФО работодатели готовы предложить соискателям в среднем 47,7 тыс. руб., а по России — 57,8 тыс. руб.

Анастасия Еремина