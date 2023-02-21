HeadHunter: средние предлагаемые зарплаты в Нижегородской области выросли на 12% за год

В Нижегородской области среднее зарплатное предложение составляет 50,1 тыс. руб., по данным сервиса по поиску работы HeadHunter за январь 2023 года. Сумма выросла на 12,5% за год. Для сравнения, годовая инфляция в январе составила 11,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Больше всего выросли средние предлагаемые зарплаты специалистов маркетинга, рекламы и PR (на 14,7 тыс. руб.), государственных служащих и работников некоммерческих организаций (+11,6 тыс. руб.), сотрудников в сфере информационных технологий (+9,9 тыс. руб.).

В России в целом среднее зарплатное предложение составляет 58,1 тыс. руб. За год сумма выросла на 10,6%.

Анастасия Еремина