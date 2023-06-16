В районе Барнаула введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Барнауле в районе Затон введен режим повышенной готовности из-за резкого подъема воды в реке Обь, сообщает администрация города. На утро 16 июня уровень воды в Оби составил 540 см выше нуля водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона Затон составляет 560 см. В районе подтоплены девять земельных участков и один участок дороги, ограничено движение на остров Шубинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

На территории микрорайона развернута оперативная группа и аварийно-спасательное формирование городского управления ГОЧС. По данным МЧС, подъем уровней воды продолжится в ближайшие два-три дня, затем следует ожидать стабилизации и снижения уровня воды.

В соседней Республике Алтай спасатели отмечают снижение уровня воды.

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Оксана Павлова