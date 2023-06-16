«Атлас Девелопмент» подвел первые итоги программы Atlas Trade-In

Екатеринбургский застройщик «Атлас Девелопмент» подвел промежуточные итоги программы Atlas Trade-In, которая позволяет улучшить жилищные условия и переехать в современные новостройки компании в жилой экосистеме 4YOU. Сейчас как раз идут продажи самой высокой и финальной третьей секции.



Фото: предоставлено пресс-службой «Атлас Девелопмент»

Программа была запущена в феврале этого года. Как отметила руководитель отдела продаж Мария Марапулец, Atlas Trade-In — это способ покупки жилья в новостройке от "Атлас Девелопмент" за счет продажи старой квартиры: «Полученные средства будут включены в стоимость новой квартиры или использованы в качестве первоначального ипотечного взноса. Часть суммы, выплаченную наличными, можно потратить на ремонт будущей квартиры или аренду, пока дом возводится. Если хочется приобрести большую квартиру, но не хватает средств, можно оформить доплату в ипотеку. Благодаря большому первоначальному взносу ипотечный платеж будет максимально комфортным».

Программа «Атлас Девелопмент» по обмену квартир пользуется спросом. Молодая пара Алина и Игорь воспитывает троих детей и проживает в квартире площадью 70 кв. м, которых не хватает для такой большой семьи. Желая улучшить условия жизни, Алина и Игорь нашли на сайте «Атлас Девелопмент» квартиру площадью 111 кв. м с подходящей планировкой. Квартира находится в финальной третьей секции жилой экосистемы 4YOU, которая сдается в этом году. «Нам предложили именно вариант обмена через партнера застройщика — Обмен.рф. Это позволило зафиксировать цену квартиры и забронировать ее. Для нас это важно, поскольку квартир с такой планировкой в комплексе осталось очень мало, — рассказали Алина и Игорь. — Сделка прошла успешно, мы довольны. Но спешить с переездом, пока дом строится, не будем. Пока поживем в нынешней квартире еще три месяца».

Чтобы воспользоваться программой Atlas Trade-In, необходимо сообщить в отделе продаж «Атлас Девелопмент» о своем намерении принять участие в программе. Затем забронировать новую квартиру в жилой экосистеме 4YOU, согласовать время для приезда специалиста, который проведет осмотр вашей квартиры, затем запланировать встречу в отделе продаж уже для обсуждения стоимости вашего жилья. После чего дело остается за малым — принять решение о покупке новой квартиры, подписать ДДУ (договор долевого участия) и ДКП (договор купли-продажи), а после завершения строительства получить ключи от вашей новой квартиры.

Застройщик: АО «Специализированный застройщик «АТЛАС ДЛЯ ТЕБЯ» Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф

https://atlasgroup.su/