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Коммерсантъ FM
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Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в России. Теперь господин Кошербаев будет занимать должность главы администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом (главой администрации.— "Ъ") Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации»,— говорится в указе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Ермек Кошербаев родился в 1965 году. Окончил Дипломатическую академию МИД СССР. С января 2020 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России. Кто сменит господина Кошербаева на этом посту, не уточняется.

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