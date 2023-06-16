В летнем школьном лагере в Ирбите учительница напала на пятиклассника, следователи проводят проверку

В летнем лагере школы №1 в Ирбите произошел конфликт между учительницей и пятиклассником, пишет Е1.ru. На видеозаписи ссоры видно, что женщина несколько раз толкает подростка к стене и к парте и ругает его за то, что он якобы обидел ее дочь. Ученик утверждает, что девочка пинала его. «Еще раз и в глаз. Ты не вырос еще, понятно? Еще раз даже посмотришь на нее, пойдешь, знаешь куда?»,- ответила женщина.

По данным е1.ru, позднее в класс пришли другие учителя и директор школы, и подросток рассказал им, что педагог схватила его за горло. Директор учреждения сообщил, что участники конфликта написали объяснительные.

В следственном управлении СКР по региону сообщили, что по факту возможного причинения телесных повреждений ученику организована проверка.

В мае в Екатеринбурге старшеклассница заставила встать на колени 13-летнего мальчика и ударила ногой по его лицу. Инцидент очевидцы записали на камеру. На видео девочка просит мальчика «пояснить за слова» и извиниться. По словам матери пострадавшего, школьница объяснила свой поступок тем, что мальчик обозвал ее и кинул в нее камень.

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