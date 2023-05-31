Школьница в Екатеринбурге коленом ударила ребенка по лицу, полиция проводит проверку

В Екатеринбурге старшеклассница заставила встать на колени 13-летнего мальчика и ударила ногой по его лицу, пишет е1.ru. Инцидент очевидцы записали на камеру. На видео девочка просит мальчика «пояснить за слова» и извиниться. По словам матери пострадавшего, школьница объяснила свой поступок тем, что мальчик обозвал ее и кинул в нее камень.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. «В настоящее время службой по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия. После установления всех обстоятельств инцидента полиция примет соответствующее процессуальное решение»,— сообщили «Ъ-Урал» в УМВД по Екатеринбургу.

В начале года в Нижнем Тагиле ученица избила свою одноклассницу в школьном туалете. В местных СМИ тогда появилось видео, где одна школьница ударила другую ногой в лицо за то, что та отказалась поцеловать ее кроссовок. После инцидента нападавшую поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

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