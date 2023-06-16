Губернатор Кубани: Дальний западный обход Краснодара увеличит грузооборот 4 портов региона

Дальний западный обход Краснодара, введенный в эксплуатацию 15 июня, позволит увеличить грузооборот четырех морских портов региона. Это связано с тем, что новый участок является прямой дорогой к ним, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Теперь уже не нужно будет тем, кто едет со стороны центральной части России, с Ростовской области, доезжать до Краснодара, объезжать по Краснодару, а потом уже доезжать до Азовского побережья, а напрямую. Это важно и для путешествий по краю, и для того, чтобы большегрузы не заезжали в Краснодар»,- отметил губернатор.

Он напомнил, что на Азовском побережье Кубани четыре порта. Речь идет об объектах: Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. Также, по словам Вениамина Кондратьева, запуск обхода позволит равномерно распределить ресурсы санаторно-курортной и строительной сфер между побережьями Черного и Азовского морей.

Движение по Дальнему западному обходу Краснодара открыл президент РФ Владимир Путин по видеосвязи 15 июня. Дорогу запустили на полгода раньше намеченного срока. За счет нее для транзитного транспорта сократится время в пути до Крыма и побережья Азовского моря.

Татьяна Ручкина

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