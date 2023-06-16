Segezha Group и Иркутская область займутся развитием современного деревянного домостроения

15 июня в Санкт-Петербурге «на полях» ПМЭФ-2023 президент Segezha Group (MOEX: SGZH) Михаил Шамолин и Губернатор Иркутской области Кобзев Игорь Иванович заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Усилия сторон будут направлены на развитие социально-экономической сферы и научно-технического взаимодействия, обеспечение экологической безопасности Иркутской области. В фокусе внимания – разработка и реализация социальных программ в интересах местного населения.

Одно из перспективных направлений – развитие деревянного домостроения в регионе. В настоящее время в Байкальске реализуется пилотный проект по строительству деревянных малоэтажных жилых зданий с использованием CLT и других клееных деревянных конструкций. Применение этой технологии позволит популяризировать и развивать деревянное домостроение на территории Иркутской области, а также откроет возможность ее применения при реализации социально значимых проектов, в том числе переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Правительством региона также прорабатывается вопрос расширения использования биотоплива, в том числе пеллет, на объектах жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области. Этот вид топлива при сопоставимой эффективности является более экологичным – как в процессе потребления, так и при производстве, в сравнении с традиционными источниками энергии.

Лесопромышленный холдинг по линии своих региональных предприятий продолжит участвовать в реализации социальных проектов. Благотворительные средства пойдут на улучшение городской инфраструктуры, развитие спорта, образования, улучшение экологической обстановки и повышение уровня медицинского обслуживания.

Михаил Шамолин говорит: «Иркутская область является одним из важнейших регионов нашего присутствия. Наряду с модернизацией производств мы традиционно уделяем пристальное внимание программам корпоративной социальной ответственности, при этом подходим к задаче комплексно. Наши ноу-хау в сфере деревянного многоэтажного жилого домостроения также помогут эффективно решить проблему расселения граждан из ветхого и аварийного жилья – люди переедут в комфортабельные квартиры, со здоровым микроклиматом, возведенные по «последнему слову техники» из качественной российской древесины».

Игорь Кобзев отмечает: «Сегежа Групп» — одно из крупнейших лесопромышленных предприятий страны, которое постоянно развивается, расширяет производство, создает новые рабочие места и ведет социальную политику. В прошлом году компания вышла и на рынок нашего региона. У компании много планов в Иркутской области, и Правительство региона, в свою очередь, готово оказывать поддержку, реализовывать совместные социальные и инвестиционные проекты, искать новые направления для сотрудничества, и соглашение эти планы закрепляет».

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»