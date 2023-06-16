Segezha Group и FESCO будут развивать мультимодальные перевозки

15 июня в Санкт-Петербурге «на полях» ПМЭФ-2023 Segezha Group (MOEX: SGZH) и транспортная группа FESCO подписали соглашение о намерениях развивать совместные логистические решения в области транспортировки грузов на внутренних и экспортных направлениях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

Сотрудничество охватит перевозки из Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Сибирского регионов России в страны ЮВА, Средиземного моря, Турцию, Индию и Китай. Партнеры намерены углублять взаимодействие также в рамках проектов по Северному морскому пути, а также международному транспортному коридору «Север-Юг».

Президент Segezha Group Михаил Шамолин отмечает: «В условиях трансформации глобальной экономики нам приходится перестраивать и логистические схемы. Наш бизнес опирается одновременно на внутрироссийский и зарубежные рынки – по итогам 1 квартала текущего года валютная выручка Segezha Group составила 63%. Поэтому нам важна надежная логистика как внутри России, так и в направлении зарубежных дружественных стран. Развитие новых логистических схем и транспортных решений ведет к объективному росту доли мультимодальных перевозок. В этом контексте расширенное сотрудничество с FESCO обещает быть взаимовыгодным: с одной стороны, это будут надежные логистические услуги, с другой – наполнение грузами лесной промышленности транспортных коридоров, в том числе альтернативных, находящихся пока в стадии своего становления».

Председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов комментирует: «В современных реалиях надежность и стабильность логистических процессов являются залогом успешного взаимодействия. Подписание соглашения – один из первых шагов на пути нашего долгосрочного сотрудничества с Segezha Group, вместе мы сможем обеспечить повышение эффективности логистических процессов и продвижение совместных транспортных продуктов на зарубежных рынках».

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»