Сборная Испании вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Италии в полуфинале футбольной Лиги наций. Встреча прошла в нидерландском Энсхеде.

В составе победителей голы забили Йереми Пино (3) и Хоселу (88). У итальянцев отличился Чиро Иммобиле (11, с пенальти).

В финале сборная Испании сыграет с командой Хорватии, которая 14 июня обыграла нидерландцев со счетом 4:2 в дополнительное время. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 18 июня.

Розыгрыш Лиги наций проходит третий раз в истории. Победителем турнира 2021 года является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Итальянцы тогда заняли третье место.

Лаура Кеффер