Из свежей почты

Рома Антипин, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 152 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 19 тыс. руб.

Рома родился слабеньким, плохо ел, только лежал неподвижно, и в месяц его госпитализировали в отделение неврологии. Оформили инвалидность с диагнозом ДЦП. После выписки Рома проходил курсы лечения и понемногу начал развиваться: научился сидеть, опираться на ноги, к семи годам стоял и пытался ходить. А потом эти навыки резко пропали. Сейчас опять возим его на коляске, ничего сам делать не может, слабый, вялый, даже ложку не держит. Речь понимает ограниченно, не говорит. Рому берут на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, а платить нечем. Елена Антипина, Саратовская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Рома нуждается в восстановительном лечении — коррекции тонуса мышц, развитии координации движений, мелкой моторики и речи».

Назар Берест, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 155 709 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 28 611 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 18 тыс. руб.

Сразу после рождения малыша мы обратили внимание на необычную форму его головы — слишком выпуклый затылок. Нас направили на консультацию к нейрохирургу. Он сказал, что у Назара рано срослись черепные кости, нужна операция, иначе у нашего мальчика будут тяжелые осложнения, вплоть до умственной отсталости и слепоты. Операцию провели в Москве, голова Назарки округлилась, а теперь ему надо носить ортопедические шлемы, но у нас нет денег на их оплату. Помогите! Наталья Берест, Белгородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Назару требуется в течение года носить краниальные шлемы-ортезы, которые моделируются на компьютере. В результате голова приобретет анатомически правильную форму, мальчик будет нормально развиваться».

Лиза Кибальник, 8 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 147 210 руб.

Внимание! Цена лечения 419 210 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 22 тыс. руб.

Дочка родилась с искривленными ножками, обе стопы были подвернуты внутрь. Мы начали лечение, и ножки выпрямились. Лиза нормально развивалась, вовремя пошла. Но недавно стопы у нее снова стали подворачиваться. Я узнала, что в ярославской клинике успешно лечат деток с такими проблемами, и обратилась туда. Мне ответили, что сейчас дочке поможет только лечение и операция по реконструкции стоп. Но оплатить ее я не могу, денег совсем нет. Помогите! Мария Кибальник, Алтайский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Лизе необходима реконструктивная операция на обеих стопах. Но сначала нужно провести курс этапных гипсований по методу Понсети. Стопы выпрямятся, девочка сможет нормально ходить, бегать».

Егор Вахрушев, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 149 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 21 тыс. руб.

Егор родился с переломами обеих ног и ключицы. Когда ему было два года, мы обратились в клинику GMS в Москве, и благодаря лечению, которое помог оплатить Русфонд, Егор окреп, научился ползать, а затем и ходить. Переломы случались все реже, но совсем не прекратились, неправильно сросшиеся бедра деформировались. В пять лет сыну укрепили бедра штифтами, а когда Егор подрос, их заменили «растущими» стержнями. Но левая нога у него короче правой, сын хромает, развивается сколиоз. Лечение необходимо продолжить, но оплата мне не по силам. Елена Юшкарева, Удмуртия

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «Егору требуется продолжить медикаментозное лечение в сочетании с физической реабилитацией».

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