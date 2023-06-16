Для спасения Артема Матвеева не хватает 791 149 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Артема в результате ущемления диафрагмальной грыжи развился некроз тонкого кишечника. После двух операций сформировался синдром короткой кишки. Мы наладили систему парентерального (внутривенного) питания, ввели кормление смесями энтерально. Состояние мальчика стабилизировалось, он начал прибавлять в весе. С учетом специфики заболевания и возраста ребенку рекомендовано длительное лечение дома. По жизненным показаниям Артему необходимо внутривенное питание, расходные материалы для его введения и лекарства. Только так он сможет расти и развиваться».

Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 772 149 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 791 149 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Матвеева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Артема — Виктории Владимировны Розовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).