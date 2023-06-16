Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

А судьи кто?

Поскольку наркоторговля в Мексике является федеральным преступлением, решения по подобным делам могут выносить только судьи федеральных судов. Число таких судей невелико. Из колумбийского сленга в мексиканский перешло выражение «plato o plomo» («серебро или свинец»). Два варианта оказать влияние на судью или другого представителя власти — взятка или насилие.

Решения некоторых судей наводят на мысль, что часто взаимовыгодным оказывается первый вариант. В свое время такими решениями прославился судья Хосе Луис Гомес Мартинес.

В апреле 2005 года он снял с Ольги Патрисии Гастелум Эскобар обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем. Гастелум Эскобар и ее муж Фелипе де Хесус Мендивил Ибарра были арестованы в 2001 году после того, как у них дома были изъяты 15 чемоданов, в которых находились $6 785 910, 10 млн 72 тыс. мексиканских песо (около $1,08 млн) и ювелирные украшения на сумму около 55 млн песо (около $5,9 млн) . Супруги вместе с детьми пытались скрыться от полиции в двух бронированных фургонах, во время погони отстреливались, но все-таки были задержаны. Признанная невиновной Гастелум Эскобар вышла на свободу, о чем судья сообщил в прокуратуру только 24 часа спустя, хотя по закону должен был сделать это до ее освобождения. Впоследствии все обвинения были сняты и с Фелипе Мендивила. Мендивил скончался в ноябре 2007 года от пулевого ранения в голову.

Также в апреле 2005 года судья Мартинес выпустил на свободу координатора поездок президента Мексики Наума Акосту Луго, который обвинялся в сотрудничестве с картелем Синалоа, в том числе в получении денег от картеля и передаче информации о поездках президента Висенте Фокса.

В июне 2005-го судья выпустил под залог арестованного по обвинению в хранении оружия и наркоторговле Ивана Арчибальдо Гусмана, сына лидера картеля Синалоа «Коротышки» Гусмана. Вскоре после выхода на свободу Иван Арчибальдо был арестован федеральной полицией по новым обвинениям.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...