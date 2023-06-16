А судьи кто?

Поскольку наркоторговля в Мексике является федеральным преступлением, решения по подобным делам могут выносить только судьи федеральных судов. Число таких судей невелико. Из колумбийского сленга в мексиканский перешло выражение «plato o plomo» («серебро или свинец»). Два варианта оказать влияние на судью или другого представителя власти — взятка или насилие.

Решения некоторых судей наводят на мысль, что часто взаимовыгодным оказывается первый вариант. В свое время такими решениями прославился судья Хосе Луис Гомес Мартинес.

В апреле 2005 года он снял с Ольги Патрисии Гастелум Эскобар обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем. Гастелум Эскобар и ее муж Фелипе де Хесус Мендивил Ибарра были арестованы в 2001 году после того, как у них дома были изъяты 15 чемоданов, в которых находились $6 785 910, 10 млн 72 тыс. мексиканских песо (около $1,08 млн) и ювелирные украшения на сумму около 55 млн песо (около $5,9 млн) . Супруги вместе с детьми пытались скрыться от полиции в двух бронированных фургонах, во время погони отстреливались, но все-таки были задержаны. Признанная невиновной Гастелум Эскобар вышла на свободу, о чем судья сообщил в прокуратуру только 24 часа спустя, хотя по закону должен был сделать это до ее освобождения. Впоследствии все обвинения были сняты и с Фелипе Мендивила. Мендивил скончался в ноябре 2007 года от пулевого ранения в голову.

Также в апреле 2005 года судья Мартинес выпустил на свободу координатора поездок президента Мексики Наума Акосту Луго, который обвинялся в сотрудничестве с картелем Синалоа, в том числе в получении денег от картеля и передаче информации о поездках президента Висенте Фокса.

В июне 2005-го судья выпустил под залог арестованного по обвинению в хранении оружия и наркоторговле Ивана Арчибальдо Гусмана, сына лидера картеля Синалоа «Коротышки» Гусмана. Вскоре после выхода на свободу Иван Арчибальдо был арестован федеральной полицией по новым обвинениям.