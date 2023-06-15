В Краснодаре восстановили движение транспорта на улице Московской после подтопления

В Краснодаре восстановили движение на улице Московской, которая оказалась частично подтоплена после продолжительного дождя. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

Причиной подтопления в центре обозначили систему ливневок, забитых мусором. Ограничение движения действовало на отрезке от улицы Гомельской до улицы Петра Метальникова.

В мэрии сообщили, что к ликвидации последствий подтоплений в городе готовы приступить 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопом.

Анастасия Донскова

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