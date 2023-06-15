Легенды «Зенита» сыграли вничью с Легендами России на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся ретро-матч, в котором приняли участие «Легенды "Зенита"» и «Легенды России». Выставочная игра прошла в рамках спортивной программы продолжающего свою работу в Петербурге ПМЭФ-2023.

За «Зенит» в этой встрече сыграли Вячеслав Малафеев, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Милан Вьештица, Валерий Цветков, Игорь Денисов, Роман Широков, Юрий Жирков, Виктор Файзулин, Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Дмитрий Бородин, Максим Астафьев, Владислав Радимов, Олег Власов, Константин Лобов, Константин Коноплев, Александр Горшков.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов, Александр Медведев.

Сборную России представляли Владимир Габулов, Роман Шишкин, Денис Колодин, Евгений Алдонин, Ренат Янбаев, Игорь Семшов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Кириченко, Иван Саенко, Александр Мостовой, Александр Самедов, Владимир Быстров.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

Основное время ретро-матча завершилось со счетом 1:1. На гол игрока сборной России Евгения Алдонина «зенитовские» ветераны ответили точным ударом Павла Погребняка.

Победитель встречи должен был определиться в серии пенальти, однако команды решили не проводить ее и завершили матч совместной фотографией.

Напомним, ранее в рамках ПМЭФ в Петербурге прошел хоккейный турнир «Кубок Росконгресса». Его победителем стала команда «Бизнес».

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