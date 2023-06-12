В Петербурге пройдут хоккейные матчи между участниками ПМЭФ

Традиционный Кубок Росконгресса по хоккею, приуроченный к ПМЭФ, в 2023 году пройдет на льду принадлежащего Первой мебельной фабрике спорткомплекса «Шанс Арена» на Кантемировской улице, неподалеку от станции метро «Лесная». Хоккейные матчи состоятся 13 и 14 июня, команды будут сформированы из участников форума.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе Первой мебельной фабрики, в турнире примут участие четыре команды: «Политика», «Бизнес», «Чемпион» и «Правительство Санкт-Петербурга», каждая из которых сыграет в двух матчах. В состав команд войдут известные чиновники, бизнесмены, политики и общественные деятели. В частности, свое участие в турнире подтвердили депутат Госдумы РФ Светлана Журова и Наталья Починок, управляющий партнер сегмента Digital ESG в группе компаний IBS.

Спорткомплекс «Шанс Арена» был открыт в Выборгском районе Петербурга в 2018 году, он включает в себя полноразмерную ледовую арену, помещения для тренировок и выступлений фигуристов и хоккейных команд, тренажерный зал, зал хореографии и первый в России корт для падел-тенниса. Общая площадь спорткомплекса составляет около 5 тыс. кв. м, ледового стадиона с натуральным покрытием — 1,4 тыс. кв. м.

Турнир «Лига Ставок. Кубок Росконгресса по хоккею» организован в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Организатор: «РК-Спорт» — спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Напомним, ранее стало известно, что организаторы ПМЭФ отказали в аккредитации журналистам из недружественных стран.

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