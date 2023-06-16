«Киберчемпионат — это не просто игры»

В Петербурге завершился финал Международного чемпионата по информационной безопасности. Победителем стала команда из России. Как проходят такие соревнования? Насколько они масштабны? Как формируются команды? И будет ли расти их популярность? На эти вопросы политическому обозревателю “Ъ FM” Дмитрию Дризе ответил один из организаторов чемпионата, генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ростелеком-Солар» Фото: Пресс-служба «Ростелеком-Солар»

— Прошел финал Международного киберчемпионата. Расскажите, что это такое и кто победил?

— Это было большое и интересное, местами спортивное действие, если нас, айтишников, называть спортсменами. На самом первом отборочном этапе чемпионата 160 команд заявились. Дальше прошли 40 команд из 20 стран — Ближний Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Индонезия. Отборочный этап длился практически сутки: шли волны атак, команды отбивались, сражались, расследовали, противодействовали. И в финал, который проходил 15 июня, вышли пять команд — три из России, одна очень сильная из Вьетнама и одна интересная из Армении. И это были уже настоящие бои без правил: команды защищающихся, несколько команд атакующих - действие было очень волнительным. Сначала лидировали все три российских команды, потом отставали. В результате первое и второе места заняли команды из России, и на третьем месте команда Армении. Она была для нас «серой лошадкой», весь отборочный тур находилась где-то в середине и иногда в конце турнирной таблицы, а в финале вырвалась вперед и получила почетное третье место.

— Как организовано состязание? Это своего рода учения, когда создается угроза, которую команды должны устранить?

— На самом деле, вся наша кибербезопасность — это своего рода муравейник. Снаружи какой-то непонятный холм, а внутри жизнь — то же самое происходит и у нас, только в компьютерах. Суть примерно следующая: мы компания, которая защищает сейчас практически половину всех информационных ресурсов в стране, мы видим самые современные виды атак на наши информационные ресурсы.

Дальше на киберполигоне, платформе «Кибермир», — это такой цифровой двойник, модель государства, различных отраслей экономики (цифровой банк, телеком, энергетическая компания) — моделируются эти самые современные атаки. На отборочном этапе модель была такая: четыре континента, по 10 команд на каждый континент, на каждый идут волны атак. Одновременно работают команды, отражающие атаки и расследующие их, национальные киберцентры, которые обеспечивают координацию. И в течение целого дня одновременно с этим идет скоринг, если выражаться терминами компьютерных игр, считаются фраги. Пропущенные и отбитые атаки, скорость расследования, качество взаимодействия — все это учитывается в финальном счете.

Во время финала были смоделированы пять одинаковых айтишных инфраструктур. У команд, которые участвовали, была возможность донастроить средства защиты, укрепить свою оборону. И красные команды атакующих в реальном времени четыре часа пытались взломать инфраструктуру. И, конечно, это было напряженное действо, потому что мы реальную жизнь перенесли на наш киберполигон.

— Как вы считаете, в будущем популярность таких соревнований будет расти?

— Сейчас, к сожалению, Россия находится под очень тяжелыми кибератаками, мы действительно противостоим практически всему западному миру, который пытается взламывать наши ресурсы, создавать утечки, выводить из строя критическую информационную инфраструктуру. И эти тренировки очень важны для команд. Поэтому мы видим пользу от этих соревнований в двух плоскостях. Во-первых, это действительно совершенствование индивидуальных навыков команд, а, во-вторых, отработка взаимодействия не только внутри страны, а в целом взаимодействия команд, защищающихся по всему мир. Потому что эти киберучения и кибертренировки доказали, что только при взаимодействии можно отражать такие глобальные, комплексные кибератаки.