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В Петербурге сократилось число «стобалльников» на ЕГЭ по русскому языку

В Санкт-Петербурге стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который проходил 29 мая 2023 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По результатам проверки, от 80 до 100 баллов получили 3 272 выпускников. Из них 369 работ были оценены на 97 баллов.

Стобалльный результат в итоге получил 141 ученик, сообщили 15 июня в комитете по образованию Петербурга.

Напомним, что в прошлом году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Петербурге сдали более 200 выпускников.

Также «Ъ-СПб» писал о первых результатах ЕГЭ в 2023 году по химии, географии и литературе.

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