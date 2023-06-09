Стали известны первые результаты ЕГЭ в Петербурге

В Санкт-Петербурге стали известны предварительные результаты первого основного дня единого государственного экзамена (ЕГЭ). 26 мая петербургские выпускники сдавали по выбору три предмета — химию, географию и литературу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили 9 июня в городском комитете по образованию, по химии результаты в 100% получили 42 выпускников. По количеству учащихся, набравших высший балл по этому предмету, лидируют лицей № 214 Центрального района и школа № 230 Фрунзенского района, где «стобалльников» — 5 и 4 человека соответственно.

Географию в этом году на максимальный балл в Петербурге сдали 8 человек, литературу — 76 выпускников. Больше всего стопроцентных результатов по этому предмету у Академической гимназии № 56 (четверо), гимназии № 190 Центрального района и школы № 507 Московского района (по трое).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Петербурге сдали более 200 выпускников.

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