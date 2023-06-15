ВТБ подписал соглашение с правительством Тамбовской области

15 июня ВТБ и правительство Тамбовской области на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента председателя правления ВТБ Денис Бортников и глава Тамбовской области Максим Егоров.

Заключенное соглашение предусматривает участие банка в реализации инвестиционных проектов, мер поддержки малого и среднего бизнеса, развитии программ кредитования предприятий и населения Тамбовской области. Сотрудничество также направлено на дальнейшее развитие современных банковских технологий и инфраструктуры в регионе.

Число корпоративных клиентов ВТБ в Тамбовской области сегодня превышает 4 тыс. предпринимателей и компаний. В кредитном портфеле ВТБ присутствуют компании базовых для экономики региона отраслей, в том числе более 55% занимает сельское хозяйство. Банк ежегодно обеспечивает проведение сезонных работ крупнейших сельхозпроизводителей тамбовщины, широко применяет в отрасли инструменты льготного кредитования.

«Соглашение определяет основные направления совместной работы с правительством и станет юридической базой для новых проектов, ориентированных на решение приоритетных задач Тамбовской области. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экономического потенциала территории и нацелены на всестороннюю поддержку регионального бизнеса. ВТБ планирует наращивать финансирование АПК и других отраслей экономики Тамбовской области, в том числе с использованием программ господдержки. Обеспечить их эффективную реализацию в регионе как для бизнеса, так и для населения один из наших ключевых приоритетов», отметил Денис Бортников.

«Банк поддерживает предприятия различных отраслей, в том числе таких значимых для региональной экономики как аграрный сектор и пищевая промышленность. Перед нами стоят новые задачи, важнейшие из которых - импортозамещение, поддержка предпринимательства. Рассчитываю, что подписанное соглашение позволит сделать кредиты и другие банковские продукты более доступными, что поможет нам оперативно реагировать на потребности бизнеса и жителей области в новых экономических условиях», - считает Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Тамбовской области превышает 16 млрд рублей, портфель привлеченных средств – 9 млрд рублей. В сегменте обслуживания физлиц эти показатели достигли 13,9 млрд рублей и 13,8 млрд рублей соответственно.