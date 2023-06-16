Группа «АСР» построит складской комплекс на Западном обходе Перми

ООО «АСР-Инвест» получило разрешение на строительство складского комплекса «Терминал Восточный» на ул. Верхнемуллинской в Перми. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минимущества, разрешение на возведение двух складских зданий выдано 10 апреля. Одноэтажные здания складов будут иметь площадь 6,6 тыс. кв. м и 7,8 тыс. кв. м (суммарно 14,4 тыс. кв. м). По данным Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации, складской комплекс разместится на участке в 12,6 га возле пересечения Западного обхода Перми и ул. Промышленной.

В группе «АСР» пояснили, что складской комплекс на ул. Верхнемуллинской будет возводиться в четыре этапа, его общая площадь в итоге составит 60-80 тыс. кв. м. Сейчас начато строительство первого этапа комплекса (20 тыс. кв. м). По словам представителей «АСР», комплекс планируется сдать в аренду федеральным компаниям. В настоящий момент «АСР» поступило несколько предложений от потенциальных арендаторов комплекса.

Группа «АСР» работает в сфере девелопмента, сельского хозяйства и прочего. Структуры группы строят в Перми на ул. Фрезеровщиков, 67а дом-клуб «Опера», планируют строительство сталепрокатного завода в Особой экономической зоне («Осенцовский сталепрокатный завод»). Также «АСР» намерено возвести в Ординском районе производство витаминно-травяной муки, этот проект компании получил статус приоритетного инвестиционного в Пермском крае.