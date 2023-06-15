Петербург и Управделами президента подписали соглашение о создании Арт-парка

В первый официальный день работы ПМЭФ-2023 в четверг, 15 июня, в «Экспофоруме» состоялась церемония подписания соглашение о намерениях по созданию в Петроградском районе Санкт-Петербурга высокотехнологического общественно-рекреационного пространства. Подпись под документом поставили заместитель Управляющего делами президента РФ Ольга Лякина и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, сообщает пресс-служба Смольного,

Согласно соглашению о намерениях, на проспекте Добролюбова предполагается создать Арт-парк — рядом с комплексом зданий Верховного суда РФ и судебного департамента при Верховном суде РФ, а также Дворца танцев Бориса Эйфмана. Финансирование указанных объектов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В настоящее время проектная документация по созданию Арт-парка находится в стадии разработки, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что достройку квартала для Верховного суда в Петербурге отложили с 2024-го на 2028 год.

Напомним, что в 2012 году президент РФ Владимир Путин предложил «переселить» Верховный суд из Москвы в Петербург. Квартал изначально планировалось построить на набережной Малой Невы на Петроградском острове, между Тучковым и Биржевым мостами. Сроки неоднократно сдвигались, в предпоследний раз сдачу объекта назначали на 31 декабря 2024 года. Весной 2019 года было принято решение разбить парк вместо судебного квартала и назвать его «Тучков буян», однако в начале 2022 года стало известно, что здесь все же возведут судебный комплекс.

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