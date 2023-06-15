Из зала суда в Петербурге сбежал подсудимый-рецидивист

В четверг, 15 июня, из зала Невского районного суда Санкт-Петербурга скрылся обвиняемый в краже подсудимый-рецидивист.

Как сообщает 78.ru, об исчезновении 36-летнего жителя Петербурга стало известно в 15:30. По всему городу были разосланы ориентировки.

«Фонтанка» уточняет, что сбежавший из суда мужчина сумел это сделать благодаря сообщению о минировании здания. Об этом изданию рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В том момент фигуранту оглашали приговор — он был признан виновным в краже и неправомерном завладении транспортным средством. Оглашение прервали из-за тревожного сообщения, проверили здание и продолжили, однако после перерыва подсудимый не вернулся и был объявлен в розыск. По приговору мужчине были положены полгода в колонии строгого режима с заключением под стражу в зале суда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мобилизованного жителя Ленобласти суд в военный суд в Петербурге приговорил к семи годам колонии за дезертирство из зоны боевых действий.

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