Мобилизованного жителя Ленобласти приговорили к семи годам колонии за дезертирство

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, призванного по мобилизации и позже самовольно покинувшего военную часть в зоне боевых действий. Мужчину судили по ч.3 ст.338 УК РФ (дезертирство).

Как сообщили 13 июня в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, в конце октября 2022 года подсудимый из Ленобласти, имя которого не называется, покинул место размещения военных на территории Луганской народной республики с вверенным ему оружием. Несколько дней он жил в заброшенном доме.

Через несколько дней дезертировавший военнослужащий переоделся в гражданскую одежду, сжег свой военный билет и закопал автомат, после чего договорился с незнакомой женщиной и на ее машине выехал сначала в Ростовскую область, а затем уже к месту своего жительства — в Ленинградскую область.

В ноябре того же года фигурант добровольно явился в военный следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону.

Военный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК строгого режима. Фигурант был взят под стражу в зале суда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Ленобласти подтвердил право на гражданскую службу при мобилизации.

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