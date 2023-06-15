Пассажиропоток авиакомпании «Ямал» за год увеличился на 50%

Выполняя рейс Тюмень — Салехард, авиакомпания «Ямал» перевезла полумиллионного пассажира в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Генеральный директор авиакомпании Павел Черкезов вручил пассажирке Пелагее Терентьевой памятные подарки и сертификат на покупку авиабилета на рейсы «Ямала» по специальному тарифу.

По данным правительства, первые 500 тыс. пассажиров по годовому потоку компания перешагнула в 2010 году. По итогам четырех месяцев 2023 года «Ямал» перевез более 400 тысяч пассажиров. Это превысило показатели аналогичного периода 2022 года на 50%. В сутки «Ямал» перевозит более 3 тыс. пассажиров.

«Ежегодно растет число субсидируемых маршрутов, в этом году ввели 2 новых направления из Салехарда в Казань и из Надыма в Минеральные Воды. Сейчас субсидируется 43 межрегиональных направления»,— сказано в сообщении.

Напомним, ранее екатеринбургский аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков. По итогам 2022 года авиакомпания «Ямал» заняла второе место среди самых пунктуальных российских авиакомпаний.

Полина Хабарова

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