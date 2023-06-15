ПСБ профинансирует строительство нового жилья в ДНР. Объем ввода в эксплуатацию до 2030 года составит до 570 тыс. кв. м. Совокупная сумма затрат оценивается в 45 млрд руб. Жилищное строительство — это локомотив экономики в целом. Сегодня ПСБ предлагает широкий спектр финансовых инструментов, направленных на поддержку рынка жилищного строительства в стране, и это закономерно коснется новых регионов, где вопрос обеспечения современным жильем стоит особенно остро. Как заявил председатель ПСБ Петр Фрадков, «эта программа станет решающим стимулом для развития ипотечного кредитования новых субъектов, а запуск механизма долевого участия при покупке жилья там позволит жителям оформлять льготную ипотеку на максимально комфортных условиях».

Новое семейство машин АвтоВАЗа — обновленная Granta, выпуск которой начнут в конце следующего года, получит название Lada Iskra. Об этом заявил президент компании Максим Соколов. Старт продаж запланирован на первый квартал 2025 года.

Uniqlo и Adidas пока не определились относительно ухода с российского рынка, хотя их магазины закрыты. Как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, «они ищут решение». В то же время Decathlon принял решение о продаже и сейчас подбирает покупателя.