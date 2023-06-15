«Срочность сбережений россиян начинает увеличиваться»

Как развивается рынок розничного кредитования? Справятся ли банки без льготных программ по ипотеке? И готовы ли россияне инвестировать вдолгую? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с заместителем президента-председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Хотелось бы поговорить об общей ситуации в экономике, о розничном кредитовании, о том, как потребитель себя чувствует. И понятно, что у людей был стресс. Как вы считаете, удалось им восстановиться с точки зрения потребительской активности, обращения к финансовым структурам, таким, как банк ВТБ?

— Спрос на кредитные продукты не только восстановился, но и показывает уверенный рост. Я думаю, что по итогам текущего года мы зафиксируем новый рекорд кредитования, ожидаем, что жители России оформят больше 14 трлн руб. кредитов, и эти средства направят на потребительские цели. Причем этот фактор надо рассматривать не через призму финансового рынка, а в целом. Потому что кредитное плечо, особенно при покупке товаров длительного пользования — квартир, машин — это как раз драйверы развития нашей экономики. И очень приятно, что этот год характеризуется рекордными показателями, прежде всего в залоговом кредитовании, где есть целевое использование кредитных средств, я имею в виду ипотеку и автокредиты. Их доля в выдачах превысит 50% и приблизится к 7,5 трлн руб. против 6,8 трлн по потребительским кредитам.

— Если говорить об ипотечном кредитовании, насколько здесь активность высока, как долго будет продолжаться господдержка? Если ее не будет, насколько устойчив будет рынок?

— Я полагаю, в этом году мы увидим объем выдачи ипотечных кредитов на уровне 6,2 трлн руб. Это очень большая цифра, и это рекорд за всю историю наблюдений за ипотечным рынком. Он на 29% превысит результат 2022 года и на 9% опередит рекордные продажи 2021-го.

— Потянет ли ее потребитель по такой ставке?

— Давайте разберем структуру этих выдач, это тоже важно, чтобы понимать спрос населения. Если сравнивать, например, планируемые показатели этого года с показателями 2021-го, то мы увидим сокращение спроса на покупку квартир в многоквартирных домах где-то на 20%. А замещающий спрос пришел как раз на рынок загородной недвижимости — это и покупка готовых домов, и индивидуальное жилищное строительство. В совокупности мы увидим цифры больше 6 трлн, о которых я сказал. Конечно, колоссальное влияние оказали стимулирующие меры поддержки со стороны государства — каждый второй кредит сейчас выдается по субсидируемым ставкам.

— То есть государство вам компенсирует разницу?

— При рыночных ставках сегодня 10-10,5% все программы льготные, значит, они предполагают уплату 6%, дальневосточные — 2%. А банки кредитуют еще дешевле, ставки по семейной ипотеке и по IT — в районе 5%. Вот эту разницу как раз доплачивает государство.

— При росте инфляции сохранится ли такая поддержка со стороны государства, как вы думаете?

— Мы ожидаем, что инфляция в этом году будет сокращаться по отношению к показателям прошлого года. Но дизайн государственных программ как раз предполагает повышенную компенсацию банком при росте ключевой ставки, то есть потребитель не страдает, а платит всегда фиксированную ставку, по которой у него заключен контракт с банком. При росте ключевой ставки и инфляции просто увеличиваются расходы бюджета. В этом году федеральный бюджет на цели субсидирования потратит около 260 млрд руб. Сумма небольшая на фоне 6 трлн руб. выдачи, но за ними стоят еще 8 трлн купленной недвижимости — огромный объем внутреннего спроса, который поддерживает субсидия из бюджета страны.

— Хороший показатель внутреннего спроса — это рост продаж автомобилей. Какой-то невиданный всплеск в этом году произошел, и, я так понимаю, наши люди особо не церемонятся — покупают и китайские, и другие автомобили. С точки зрения автокредитования здесь какие есть акценты?

— В сегменте автокредитования этот год тоже обещает быть рекордным — 1,2 трлн руб. люди займут на покупку автомобилей, это на 17% превысит значения 2021 года. Мы таких показателей не наблюдали за всю историю рынка. Конечно, здесь играет роль и приток новых локализованных марок, и все программы субсидирования, которые направлены на поддержку внутреннего производства — на создание рабочих мест, добавленной стоимости, на развитие автопрома. И действительно приятно отметить, что и отечественные производители поддерживают такой повышенный спрос населения. При этом китайские марки среди иностранных, конечно, доминируют.

— Здесь и сервис есть, все удобно, потому что можно обслуживать машину спокойно, без особых проблем, в отличие от немецких автомобилей.

— Да, люди покупают транспорт, недвижимость, совершают эти долгосрочные покупки, а это значит, что они уверены в своих доходах, в будущем, в своем рабочем месте. Здесь есть еще важный социально-гуманитарный фактор: люди пережили уже турбулентность прошлого года и могут планировать свою жизнь, жизнь своей семьи уже не на три-шесть месяцев, а на три-пять лет, на тот срок, в который они планируют погашать автомобильный кредит.

— В Соединенных Штатах, на Западе, в Швейцарии был банковский кризис, отток депозитов вызвал серьезную проблему. Мы как бы изолированы от этой темы. Если говорить о депозитах, как ведут себя наши граждане, какие инструменты выбирают?

— Давайте сравним с нашей ситуацией. Помните, в 2022 году у нас был резкий рост ключевой ставки, и все банки, особенно ипотечные, которые занимались кредитованием по фиксированным ставкам, получили убытки от процентного риска? Но наша финансовая система оказалась настолько устойчивой, что даже при резком росте ключевой ставки банки эту беспрецедентную нагрузку выдержали. В Америке другая ситуация, там ставка поднялась на 4-5%, и мы уже видим ряд банкротств в отношении кредитных организаций, которые формировали долгосрочные активы по фиксированным ставкам.

Поэтому ситуация с процентным риском уже преодолена в России, сейчас финансовые институты восстанавливают свою капитальную базу за счет экстра-прибыли первого полугодия. Здесь каких-то угроз на финансовом рынке я не вижу. Клиенты восстановили доверие к банковской системе, потому что у нас никто не разорился, не потерял лицензию, все денежные средства вкладчиков сохранились и стали возвращаться в систему.

Поэтому, очевидно, мы увидим прирост рынка сбережений средств физических лиц в этом году в районе 8%, почти до 40 трлн руб. Сбережения в недружественных валютах будут сокращаться, где-то на 25% по итогам года, а в рублях, наоборот, будут расти. И примерная структура сбережений на конец текущего года будет такой: 90% средств — в рублях, 7% — в недружественных валютах, которые уйдут полностью к концу 2025 года, и 3% — в дружественных валютах, прежде всего в юанях. Китайская валюта вообще очень высокий спрос показывает: к концу года ее доля достигнет уже четверти в валютном портфеле на рынке — это порядка 88 млрд юаней. При сохранении текущих темпов доля юаней в валютном портфеле увеличится до 45% в 2024 году. Примерно так будет выглядеть валютная структура сбережений, потому что все равно есть часть населения, которая хочет хеджировать валютные риски, они идут в юань сегодня, в золото, в обезличенные металлические счета.

— Но население стало активнее инвестировать или пассивнее?

— Уровень ставок по сберегательным продуктам стабилизировался, и — важный тренд — срочность сбережений начинает увеличиваться. Вспомните середину прошлого года: мы планировали недельными циклами, месячными, квартальными, потом годовыми. У клиентов то же самое. Сейчас спрос вкладчиков смещается с краткосрочного размещения в пользу среднесрочного — на 6-12 месяцев. За пять месяцев доля таких вкладов в нашем банке увеличилась на 10 п.п., до 60%. Конечно, влияют на это и ставки — сейчас банки предлагают самую выгодную доходность на «длинных» сроках.

— Есть взаимосвязь между товарами длительного пользования и срочностью сбережений?

— Да, сейчас основная масса сбережений формируется на годовой цикл, но и этого в целом недостаточно. Собственно, ресурсы вкладчиков и формируют базу для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов страны. А для этого нужно 5-15 лет. Поэтому в следующем году у нас будет новая программа долгосрочных сбережений, пенсионных. Она прежде всего будет ориентирована на потребителей старшего поколения, когда люди смогут формировать пенсию уже сейчас и формировать как раз эти долгосрочные деньги, которые очень нужны экономике. Потому что сегодня объем всех средств пенсионных негосударственных фондов составляет всего 7 трлн руб. В одном ВТБ деньги физлиц — 7,8 трлн руб. А общий годовой рынок их сбережений составляет 40 трлн руб. Это очень короткие деньги. В других экономиках, если мы посмотрим, насколько там развиты программы долгосрочных сбережений, то увидим как минимум паритет, и это очень важно, к этому надо стремиться.