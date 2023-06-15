РПЦ начала сбор средств для оказания помощи пострадавшим в Херсонской области

15 июня Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви на онлайн-платформе «Поможем» на сайте mirom.help открыл срочный сбор помощи для пострадавших в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС.

Как рассказал «Ъ» пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский, «цель акции — собрать средства для закупки помп для откачки воды, генераторов, раскладушек, матрасов, подушек, средств гигиены и продуктов питания».

По его словам, любой желающий может оказать помощь, перечислив деньги на сайте онлайн-платформы «Поможем». Доставку помощи возьмет на себя специальный гуманитарный центр Крымской митрополии.

«От затопления пострадало очень много людей,— пояснил "Ъ" господин Рулинский.— Помощь нужна как в пунктах временного размещения, так и тем, кто остался в городах и поселках у берегов Днепра».

По его словам, «вода постепенно сходит, но, чтобы вернуться к обычной жизни, нужно просушивать дома и подвалы».

«Во многих населенных пунктах до сих пор нет электричества, поэтому нужны генераторы,— сказали в РПЦ.— Людям требуются продукты, раскладушки, матрасы, подушки, средства гигиены».

8 июня Синодальный отдел по благотворительности передал Специальному гуманитарному центру Крымской митрополии 1,5 млн руб., эти средства были направлены на оказание первой помощи пострадавшим: закупку продуктов питания, чистой воды и средств гигиены.

«За прошедшую неделю нам удалось изучить ситуацию и потребности людей, свериться с другими помогающими организациями, чтобы не было дублирования помощи»,— сказал руководитель онлайн-платформы «Поможем», помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.

«Несмотря на уже оказанную поддержку, помощи нужно еще очень много,— сказал Василий Рулинский.— Призываем всех неравнодушных людей откликнуться на наш призыв и сделать пожертвование».

По итогам сбора будет опубликован подробный отчет.

Павел Коробов