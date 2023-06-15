Белгородская область попросила правительство возместить ущерб от обстрелов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что правительство получило обращение от Белгородской области с просьбой возместить из резервного фонда ущерб из-за регулярных обстрелов. По ее словам, оценку ущерба от обстрелов также проводят другие регионы.

«Регионы считают ущерб и обращаются в правительство для того, чтобы возместить из резервного фонда. Я не помню, в какой стадии находится оценка, но по Белгородской области такое обращение точно было»,— сказала госпожа Абрамченко журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, ее слова приводит «РИА Новости». Запрошенную регионом сумму она не уточнила.

Обстрелы приграничных районов Белгородской области, продолжающиеся с начала спецоперации, усилились в последние несколько недель. Губернатор региона Вячеслав Гладков 2 июня говорил, что на восстановление поврежденных от обстрела Шебекинского округа предприятий потребуется 10 млрд руб. Кроме того, местные власти направили по 10 тыс. руб. более 40 тыс. жителям отселенных районов.

В октябре 2022 года в правительство уже обращались с просьбой поддержать население и бизнес региона. На тот момент ущерб от обстрелов, по данным депутата Госдумы от Белгородской области Наталии Полуяновой, оценивался в 6 млрд руб. В апреле стало известно, что на компенсацию ущерба предпринимателям направили 703 млн руб. из федерального и областного бюджетов.

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Лусине Баласян