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Коммерсантъ FM
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Личную неприязнь подкрепил гранатой

Украинского военного будут судить за стрельбу по мирной цели

Военная прокуратура объединенной группировки войск и сил в Донбассе утвердила обвинение по уголовному делу стрелка вооруженных сил Украины (ВСУ) Эдуарда Колесника. Как установило следствие, солдат Колесник стрелял из подствольного гранатомета не только в вооруженного противника, но и в мирных жителей Луганской народной республики (ЛНР). Один из потерпевших получил ранения в результате разрыва гранаты.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Верховный суд ЛНР рассмотрит уголовное дело Эдуарда Колесника, обвиняемого Следственным комитетом России в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «е», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом, совершенное по мотивам политической и идеологической вражды) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов).

Как рассказали в Главной военной прокуратуре, Эдуард Колесник родился в селе Песец Новоушетского района Хмельницкой области Украины. С сентября 2021 года он проходил военную службу по контракту в войсковой части №А0998 (24-я отдельная механизированная бригада ВСУ) в должности стрелка 6-й роты 2-го батальона.

После начала специальной военной операции Колесник вместе с сослуживцами был переброшен в ЛНР, где участвовал в боевых действиях.

Инкриминируемое ему преступление солдат, по версии следствия, совершил 24 апреля прошлого года в городе Попасная.

Согласно показаниям самого военного, его боевая позиция располагалась на девятом этаже дома №7 по Вокзальной улице. Оттуда Колесник вместе с сослуживцами наблюдал за передвижением противника и воздушными целями.

Днем 24 апреля из бомбоубежища, размещавшегося в доме напротив, вышел мужчина. Он был в гражданской одежде и не вооружен. Однако, как говорится в материалах дела, солдат Колесник все равно решил открыть по нему огонь, так как негативно относился к местному населению, большинство из которого, как он считал, поддерживало «сепаратистов» и «хотело жить по законам Российской Федерации и ЛНР».

Мишенью Эдуарда Колесника стал незнакомый человек, к которому он почему-то «испытывал личную неприязнь».

Находясь на позиции, военнослужащий прицелился и выстрелил в мужчину из подствольного гранатомета автомата Калашников с расстояния примерно 150–200 м. Граната ВОГ-25 взорвалась метрах в десяти от мужчины, после чего тот упал на землю. Решив, что жертва мертва, солдат переключился на другие цели, а когда снова посмотрел в сторону бомбоубежища, мужчины на месте уже не было.

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Потерпевший получил осколочные ранения правого предплечья и правой голени, а придя в себя, смог покинуть опасное место. Помощь ему оказали другие местные жители, а потом российские военные, занявшие Попасную. Попав в плен и оказавшись под следствием, солдат Колесник признал свою вину, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления.

Николай Сергеев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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