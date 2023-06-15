В июне поезда начнут следовать из ЯНАО в Санкт-Петербург и Нижний Новгород

На железнодорожную станцию Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прибыл первый поезд, следующий в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе правительства округа. С 16 июня поезда с этой станции начнут ходить в Нижний Новгород.

По данным департамента, время в пути от Лабытнанги до Санкт-Петербурга составит 51 час, поезд останавливается на 64 пунктах. Время в пути до Нижнего Новгорода составит 41 час, планируются 43 остановки. «Приобрести билет можно за 60 суток до даты отправления на сайте и в кассах РЖД»,— сказано в сообщении.

Новые маршруты введены в рамках заключенного в марте трехлетнего соглашения о сотрудничестве и взаимодействии правительства Ямала и компании «Российские железные дороги» (РЖД) в области железнодорожного транспорта и развитии инфраструктуры на территории округа. Напомним, инвестиции РЖД в развитие cвердловской магистрали на территории ЯНАО в 2022 году составили 980 млн руб. В планах на 2023 год — 796 млн руб.

Полина Хабарова

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