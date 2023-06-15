Александр Егоров назначен гендиректором ФК «Уфа»

Генеральным директором ФК «Уфа» назначен 50-летний бывший футбольный судья Александр Егоров, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

С 2011 по 2017 годы господин Егоров провел 110 матчей РПЛВ мае 2018 года он был назначен главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, а в декабре 2019 года уволился по собственному желанию. Александр Егоров является президентом Федерации футбола Мордовии.

Ранее генеральным директором «Уфы» был Шамиль Газизов. В начале июня он покинул должность.

Майя Иванова

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