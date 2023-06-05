Шамиль Газизов ушел в отставку с поста гендиректора ФК «Уфа»

Шамиль Газизов написал заявление об уходе с должности генерального директора футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщается в сообществе «Уфы» в «Вконтакте». Там же говорится, что в ближайшее время должно состояться собрание учредителей клуба. Получить комментарии у господина Газизова оперативно не удалось.

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков, комментируя итоги прошедшего матча с «Кубанью», в котором уфимский клуб потерпел поражение, отметил, что «генеральный директор, взял всю ответственность на себя». В результате проигрыша уфимский клуб вылетел во Вторую лигу.

ФК «Уфа» в последнее время испытывает финансовые трудности. В 2022 году сотрудникам клуба были разосланы уведомления об увольнении, но тогда менеджмент смог сохранить команду.

Олег Вахитов

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