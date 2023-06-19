Как развивается розничный бизнес Газпромбанка в этом году? Меняется ли потребительское и ипотечное кредитование? И что происходит с валютными операциями и вкладами населения? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с первым вице-президентом, членом правления Газпромбанка Алексеем Поповичем на Петербургском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Газпромбанка Фото: Пресс-служба Газпромбанка

— Как в текущих условиях развивается бизнес Газпромбанка? Начать хотелось бы с валютных операций. Расскажите, пожалуйста, что сейчас доступно клиентам, какие, может быть, проблемы есть, и как они решаются.

— Я бы для начала хотел отметить, какая у нас идет динамика по этим операциям. 2022 год был ознаменован достаточно большим спросом на валютные переводы среди населения. В основном они шли в долларах и евро — в ряд стран Европы, в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Сейчас ажиотаж сильно снизился. Кроме того, поменялась и структура валют. В данный момент повышается объем переводов в китайских юанях, растет спрос на турецкие лиры, также запущены переводы в казахских тенге.

Если говорить о накоплениях в валютах, мы видим плавный, но устойчивый тренд на снижение спроса на такие вклады у розничных клиентов Газпромбанка. В то же время есть переток в сбережения в китайских юанях — наши клиенты с начала года открыли вклады в этой валюте на сумму более 3 млрд в рублевом эквиваленте.

Испытывают ли клиенты проблемы? Наверное, можно отметить, что есть сложности в целом с переводами в недружественных валютах на банковском российском рынке. Мы об этом регулярно предупреждаем клиентов, предлагая достаточно много альтернатив. Например, есть возможность переводить средства в страны ближнего зарубежья напрямую в рублях.

— А какие основные тенденции сейчас есть на рынке банковских карт?

— Стоит отметить, что российский банковский рынок абсолютно спокойно пережил уход международных платежных систем из России. Можно сказать, клиенты этого вообще не заметили, потому что, как мы все понимаем, процессинг всех карт давно уже осуществлялся со стороны Национальной платежной системы. И здесь стоит похвалить коллег — они справились с задачей великолепно, и никаких проблем клиенты не испытали. На внутрироссийском рынке банки полностью переориентировались на эмиссию карт «Мир». Национальная платежная система на сегодняшний день предлагает продукты не хуже и даже лучше, чем ранее предлагали международные платежные системы. Особенно это заметно в части программ лояльности и скидок для клиентов по картам «Мир».

Если говорить о платежах и снятии наличных за рубежом, то абсолютным лидером является карта UnionPay. Мы сейчас предлагаем дебетовые карты данной платежной системы, а через месяц запускаем кредитные. Уникальность этого продукта в Газпромбанке заключается в том, что у нас область покрытия одна из максимальных среди банков, предлагающих этот продукт на российском рынке, — это не только азиатские страны и Арабский мир, но и Европа — в целом более 150 стран по всему миру.

Среди продуктов на территории России спросом пользуется карта с умным кешбэком: он начисляется автоматически в той категории, где держатель совершил за месяц больше всего трат. Также восстанавливается интерес клиентов к накоплению миль, поэтому многие банки, не только Газпромбанк, начали налаживать программы лояльности с авиакомпаниями. Мы, например, расширили действие программы «Аэрофлот Бонус» на фоне того, что количество перелетов у авиакомпании как внутри России, так и за границу растет. Теперь получать мили за покупки могут не только держатели премиальных пакетов услуг, но и розничные клиенты банка, в том числе зарплатные.

— А кредитование как изменилось?

— Это самый позитивный, наверное, момент, который можно обсудить на текущий день, потому что, безусловно, объем кредитования на рынке России растет. По нашим прогнозам, объем выдачи потребительских кредитов в этом году в целом на российском рынке вырастет на 30% год к году, а ипотечных кредитов — на 13-17%. Что касается Газпромбанка, то мы за первое полугодие 2023-го выдадим потребкредитов почти в два раза больше, чем во втором полугодии 2022-го. А в рейтинге продаж ипотеки Газпромбанк в 2023 году уверенно держит 5 место.

Среди причин такого роста, во-первых, снижение ключевой ставки в конце прошлого года. После этого начал восстанавливаться спрос населения на крупные покупки, что особенно подстегнуло выдачи ипотеки. Второе — это, безусловно, технологические изменения. Мы видим тренд на тотальную цифровизацию ипотеки от подачи заявки до проведения сделок. Этап проведения сделки банки отдают на откуп партнеров, чтобы клиенты могли, получить ипотечный кредит в любом месте, где им удобно, — например, на территории застройщика или агентства недвижимости. Собственно, мы двигаемся в этом же направлении и запускаем удаленную сделку в ближайшее время.

Дальнейшие перспективы роста будут зависеть от продления субсидирования ипотечных программ со стороны государства. Потому что, например, в Газпромбанке более половины ипотечных кредитов было выдано по госпрограммам — семейной, льготной, дальневосточной и IT-ипотеке. При сохранении этих программ, безусловно, объем выдач будет рекордным на рынке банковской розницы.

— Как идет работа с премиальными клиентами, есть ли какие-то новые проекты в этом направлении?

— Газпромбанк традиционно фокусируется на привлечении и обслуживании премиальных клиентов. В 2022 году наша клиентская база выросла почти на 100 тыс. человек по сравнению с 2021-м — это 77% роста. В этом году мы идем с такой же динамикой по привлечению. Для премиальных клиентов ключевыми факторами выбора банка является надежность, безопасность и удобство использования продуктов в онлайне. Под их интересы мы запустили уникальные пакеты услуг для ежедневного банковского обслуживания с набором финансовых и нефинансовых привилегий.

Одним из самых знаковых для нас стал запуск программы привилегий «Спорт» в августе 2022-го для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Оформив пакет услуг и поддерживая денежные остатки на счетах, клиенты могут получить бесплатный абонемент в фитнес-клубы XFIT в Москве и регионах или 110 баллов в агрегаторе Fitmost, скидки на чекап здоровья, спортивную экипировку и питание, кешбэк за покупку слотов на соревнования по триатлону Ironstar. Один из вариантов, как можно получить такие привилегий, — поддерживать во вкладах, брокерских счетах, страховых программах от 1 млн руб. и тратить от 50 тыс. в месяц. Либо хранить в банке от 2 млн руб. и совершать одну любую покупку в месяц. А если у клиента лежит от 4 млн, то можно бесплатно заниматься спортом в премиальной сети World Class в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Кроме того, у наших премиальных клиентов очень востребована карта UnionPay Diamond, которой можно расплачиваться в 150 странах по всему миру.