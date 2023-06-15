SCMP: ЕС отказался вводить санкции против пяти компаний в КНР за передачу России товаров двойного назначения

Евросоюз планировал ввести санкции в отношении восьми работающих на территории Китая компаний за передачу России товаров, которые можно использовать в военных целях. Однако впоследствии ЕС отказался вносить в черный список пять из них, пишет South China Morning Post со ссылкой на несколько дипломатов и чиновников.

Как пишет газета, решение приняли по итогу переговоров китайских и европейских дипломатов в Брюсселе. Представители КНР, по данным источников, заверили, что компании не будут перепродавать российской стороне высокотехнологичные товары европейского производства, запрещенные для поставок.

В частности, речь идет о продаже России микросхем, которые используются в крылатых ракетах. ЕС внесет эти пять компаний в санкционный список в случае нарушения договоренности. По данным South China Morning Post, оставшиеся три компании в списке — российские организации, работающие на территории Китая.

По информации издания, планируемые ограничения входят в следующий, 11-й пакет санкций ЕС, направленный на закрытие возможностей для обхода санкций против России. South China Morning Post не уточняет, о каких компаниях идет речь.

Однако в мае Financial Times сообщила, что ЕС обсуждает санкции в отношении 3HC Semiconductors и King-Pai Technology из материкового Китая и пяти фирм из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все они занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.

Лусине Баласян